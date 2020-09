Mladega podjetnika, inovatorja Davida Kneza mnogi poznajo kot izumitelja vezalk quickshoelace, ki se zapenjajo z eno roko. Njihovo prednost je prepoznala tudi svetovno priznana koreografinja, profesionalna plesalka in spletna vplivnica Nika Kljun, ki je v svojo kolekcijo oblačil NKMerch uvrstila inovativne vezalke. »Odgovoren sem tudi za postavitev njene spletne strani in pa znamke Merch. Naše podjetje namreč pošilja izdelke po vsem svetu, to je bil pa tudi razlog, da sva z Niko šla v kolaboracijo z vezalkami. Da smo stran uredili, je izredno veliko pripomogla Manca Filipič, oblikovalka, ki je bila pokonci vse noči, da sta se z Niko, ki ustvarja in živi v Ameriki, lahko usklajevali,« je povedal Knez, ki se je pred kratkim predstavil tudi z novo linijo oblačil ter navdušil z inovativnim načinom nošenja zaščitne maske.

Kot pravi mlad in ambiciozen podjetnik, ki smo ga nagovorili nekaj dni po uspešni modni reviji v Tolminu, je med izdelovanjem moških elegantnih čepic skupaj z Milanko Močnik oblikoval poseben prostor v čepici, kamor se lahko shrani zaščitna maska, in zunanji kovinski delček, kamor lahko zataknemo gumico maske, da nas ta ne žuli za ušesi. »Tako je nastala hatmaska, ki je del kape,« je o svojem novem izdelku povedal Knez, ki se zaveda, da situacija s covidom-19 povzroča nemalo preglavic in zahteva obvezno nošenje zaščitnih mask. »Tudi meni se je že nekajkrat zgodilo, da maske nisem imel pri sebi, kar mi je dejansko preprečilo vstop v trgovino ali v zaprt javni prostor,« je odkrito priznal in dodal, da se pogosto dogaja, da imamo maske zmečkane po žepih skupaj z drugo šaro. Maska se zato veliko hitreje umaže, tudi strga. »Če na hlačah nimamo žepa, smo enostavno primorani masko nositi na komolcu.« Knez je povedal, da je želel z modnim dogodkom širši množici predstaviti čepico in kapo s ščitkom in ponuditi lažji pristop oziroma nošenje zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih.

Vezalkar z modnorevijo v Tolminu

Da se je David Knez odločil že drugo leto zapored modno revijo organizirati v Tolminu, ni naključje. »Prve povezave s Tolminom so se začele pred štirimi leti, ko sem prvič obiskal festivala Metaldays in PunkRockHoliday, kjer sem se imel naravnost fantastično. Ne toliko zaradi samega festivala kot zaradi lokalne pripadnosti, kjer vidiš in začutiš, kaj pomeni, da vsi stopijo skupaj v podporo projektu in pripravijo res nepozaben dogodek, ki odmeva po vsem svetu,« je povedal Knez in omenil, da se je v teh letih veliko družil z lokalnim prebivalstvom in v tem času so postali pravi prijatelji. »Seveda me vsi poznajo kot vezalkarja in umetnika, tako da kreativnost ni bila problem. Med pogovorom smo prišli na idejo, da bi prav v Tolminu v okviru dvomesečnih dogodkov krajevne skupnosti pripravili modno revijo. Prvo smo organizirali že lansko leto, vendar smo imeli resnično veliko smole z vremenom. Ker nam modnega šova ni uspelo izpeljati zunaj, na prostem, smo zadnji hip vse skupaj prestavljali v dvorano. Zato pa je bilo letos vse popolno.«

Za odlično modno zgodbo so v Tolminu letos poskrbeli tudi drugi modni oblikovalci, ki jih je Knez povabil k sodelovanju. »Povabilu se je odzvala Milanka Močnik, oblikovalka iz Celja, ki izdeluje posebna in unikatna oblačila iz recikliranega džinsa. Njene obleke in jakne so naravnost fantastične in v visokem cenovnem rangu. Kot modna oblikovalka je zelo cenjena tudi med priljubljenimi estradniki, kot so Jan Plestenjak, Marko Škugor, Lea Sirk in drugi.« Tudi Knez se je na modni reviji predstavil s svojo novo linijo oblačil z unikatnimi poslikavami. »Oblačila so bolj športne narave in privlačna, zaradi barv in kreacij pa tudi izzivalna. Morda mora imetnik teh prav zato imeti kar obilo samozavesti, da jih nosi,« je v smehu povedal ljubitelj drzne mode.

A pravzaprav je bila glavna zvezda modnega dogodka hatmaska. »K sodelovanju smo povabili še Nušo Rojs, mlado pevko, ki je polna ambicij in še na začetku bleščeče kariere. Njena energija na odru nam je dodatno popestrila revijo, ki je potekala v treh hodih. Dogodek je bil odprte narave, kljub vsemu pa pod pogoji, ki so ustrezali razmeram.«