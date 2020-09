Družba Ikea je danes odprla prijave za več kot 300 prostih delovnih mest v ljubljanski trgovini. Kandidati, ki jih zanima delo v Ikei, lahko svoje prošnje oddajo do konca septembra, in sicer prek zaposlitvenega portala MojeDelo.com ali spletne strani Ikea. Kot je pojasnil Ikein vodja trga za Slovenijo Cas Lachaert bodo večino sodelavcev zaposlili za nedoločen čas. Nekaj delavcev pa bodo zaposlili za določen čas, in sicer za prvih nekaj mesecev po odprtju, »ko običajno potrebujemo dodatno podporo zaradi velikega števila kupcev«.

Ikea je za vodstvene pozicije, ki so jih zapolnili v prejšnjih mesecih, prejela po okoli 300 prijav za posamezno delovno mesto. Takšne izkušnje so imeli tudi že na Hrvaškem in v Srbiji. »Upam, da se bo takšno zanimanje nadaljevalo tudi zdaj, ko v Sloveniji začenjamo z zaposlovanjem velike večine bodočih sodelavcev,« je povedal Lachaert, ki ga veseli, da je Ikea v Sloveniji prepoznana kot zaželen delodajalec.

»Ne glede na število prijav, ki jih bomo prejeli, bomo vedno poskrbeli, da bodo vsi kandidati primerno ocenjeni in imeli enake možnosti, da postanejo sodelavci v družbi Ikea,« je dejal Lachaert. Zagotovil je, da število prejetih prijav za posamezno delovno mesto nima večjega vpliva na samo dolžino celotnega izbornega postopka. Lachaert pričakuje, da bodo do konca oktobra zaključili s končnim izborom bodočih sodelavcev, ki jih bodo nato začeli usposabljati in uvajati v delo.

Kakšne plače si lahko v ljubljanski Ikei obetajo zaposleni, Lachaert ni razkril. Ponovil je, da bodo te konkurenčne in da svojim zaposlenim omogočajo še dodatne ugodnosti. Kdaj bodo ljubljansko Ikeo odprli, za zdaj še vedno ni jasno. Vodja trga za Slovenijo je zagotovil, da bodo podrobnosti o odprtju delili takoj, ko bo dan odprtja bližje. Za zdaj imajo v notranjosti stavbe še veliko dela, prav tako pa morajo zaposliti vse potrebne ljudi za delo v trgovini.