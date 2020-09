Človeška veriga se je začela pri univerzi za gledališko in filmsko umetnost v središču madžarske prestolnice in segala do zgradbe madžarskega parlamenta ob Donavi. Ponekod so protestniki stali v dveh vrstah. Z verigo so povezali še nekatere druge univerze oziroma znanstvene institucije. Zbralo naj bi se okoli 8000 ljudi.

Predstavniki študentov univerze za gledališko in filmsko umetnost so k protestu pozvali, potem ko je vlada Viktorja Orbana univerzi odvzela avtonomijo. Pretekli torek je izvoljeno vodstvo odstopilo. Zamenjali so ga s svetovalnim odborom, ki ga sestavljajo ljudje blizu Orbanu in njegovi vladi.

Na čelu odbora je vodja narodnega gledališča Attila Vidnyanszky, ki je prav tako blizu madžarskemu premierju. Ob nastopu mandata je dejal, da so pripravljeni na dialog, a izrazil željo po »drugačnem načinu razmišljanja« na univerzi. Ohranili bodo obstoječi predmetnik z določenim poudarkom na domoljubju in krščanstvu, je napovedal.

Študenti so sicer že pretekli torek zasedli univerzo. Vodjo svetovalnega odbora pozivajo k odstopu in se zavzemajo, da bi se na položaje vrnilo izvoljeno vodstvo.

Pred univerzo za gledališko in filmsko umetnost so zasebne fundacije pod vodstvom ljudi, ki jih je izbrala vlada, prevzele nadzor že nad šestimi drugimi institucijami.