»Štiri točke so dober izkupiček z dveh domačih tekem. Velike rezerve so v kreaciji in ofenzivnem delu. Naj bo zmaga nagrada vsem fantom, predvsem pa novim obrazom, ki smo jih predstavili. Pri nekaterih posameznikih je bila opazna velika želja, kar me navdaja z optimizmom. Nekaj velja, da na dveh tekmah nismo prejeli gola. Zavedamo se tudi kakovosti tekmeca. Moldavcem nismo dovolili, da bi prišli do našega gola. Z zmago nisem zaslepljen in se zavedam, da me čaka še veliko dela skupaj z igralci,« je bila po tekmi osrednja misel slovenskega selektorja Matjaža Keka.

Med Zdravljico z roko na srcu

V primerjavi s tekmo z Grčijo je selektor naredil tri menjave, igralci pa so imeli med igranjem Zdravljice roke patriotsko na srcu, kar je bila spontana poteza nogometašev. Če je bila uvrstitev Zajca in Kurtića v prvo enajsterico pričakovana, je presenetil s Koutrom v vlogi defenzivnega vezista. Slovenci so tekmo začeli zaspano, disciplinirani Moldavci pa so se postavili na obrambne okope. Kek je prve četrt ure tekmo spremljal molče, njegov obraz je bil med postopanjem pred klopjo vse bolj mrk. Nato je postajal vse bolj glasen, saj je bila igra Slovenije prepočasna, s premalo gibanja, brez prave ideje in poskusov preigravanja. Čeprav si Slovenija v prvem polčasu skozi igro ni priigrala niti ene priložnosti, je povedla v 28. minuti. Vratar Koselev, ki je žogo večinoma odbijal, je ponovil napako ob močnem strelu Stojanovića, Bohar pa je odbitek hladnokrvno pospravil v mrežo za prvi gol v reprezentanci. »Živim za takšne odbitke. V zadnjih dveh letih sem dal veliko takšnih golov. S svojo igro nikoli nisem zadovoljen, saj stalno strmim k napredku,« je odločilni trenutek tekme opisal Prekmurec Damjan Bohar in dodal: »Nekatere stvari so bile veliko boljše kot proti Grčiji. Na naslednjih tekmah bomo še boljši in ni bojazni za prihodnost.«

V drugem polčasu je bila igra živahnejša. Slovenija je iskala drugi gol, a Zajc ni zmogel mat poteze po lepi kombinaciji ali pa so se domači igralci ujeli v nedovoljeni položaj (Šporar). Moldavci so prišli do priložnosti tekme po uri igre, ko je po lepi kombinaciji Carp silovito streljal, Mevlja pa žogo preusmeril v kot. Ker ni dosegla drugega gola, je Slovenija trpela zadnjih pet minut tekme.