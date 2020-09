Alenka Gotar in Salome

Konec tedna so se uporabniki instagrama lahko muzali ob objavi zgodbe Salome, ki se je odločila zapisati anekdoto z LGBT-festivala. Ta je potekal pred leti v ljubljanskem klubu Inbox. Med nastopajočimi je bila tudi popevkarica in občasna operna pevka Alenka Gotar, ki se je v zadnjih dneh, za mnoge presenetljivo, zavihtela v kabinet ministra za kulturo Vaska Simonitija. Salome je zapisala, da jo je na festivalu Gotarjeva ves čas dogodka želela prijeti za mednožje, saj naj bi slišala, da je Salome kar bogato obdarjena punca. »Upam, da te prakse ne bo nadaljevala na svojem novem delovnem mestu, kajti že zdaj je očitno, da gre naša kultura v kur*c,« je brez dlake na jeziku zapisala Salome. Alenka Gotar, zdaj članica Janševe stranke SDS, pred tem pa zaprisežena podpornica Zorana Jankovića, ki se je zaradi izbire partnerjev, predvsem Francija Breznika, v preteklosti večkrat znašla v rumenih časopisih, bo tako lahko svoje delo začela takoj. Pri Simonitiju so jo namreč zaposlili predvsem zato, da bo komunicirala z javnostjo, in kaj je lepšega kot delo začeti z uradno razlago, zakaj je želela šariti po tujem mednožju.