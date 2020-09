Epidemija: ukrepi morajo čim manj posegati v človekove pravice

Epidemija je vsaj toliko kot biološki tudi družbeni pojav. Zato smo za refleksijo dosedanjih in bodočih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa zaprosili ljudi, ki razumejo delovanje družbe. Opozorili so na nekonsistentnost ukrepov in avtoritarnost vlade, ki v državljanih namesto solidarnosti prebujata predvsem odpor.