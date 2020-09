Izpostavljeni smo zvočnemu stresu, vibracijam, ki niso nujno same po sebi slabe, vplivajo pa naše telo, na naše psihofizično ravnovesje ter povzročajo motnje v našem elektromagnetnem polju. Vibracija ni samo zvok, ki ga slišimo, so tudi vibracije nad in pod našim slušnim pragom, kot so frekvence mobilnega telefona in v vojaški tehnologiji.

V ionosferi obstaja naravna Schumannova frekvenca oziroma elektromagnetna resonanca, ki je zelo pomembna za ravnovesje na planetu in v nas samih. Znanstveniki pravijo, da v zadnjih letih zelo niha. Vedno je nihala, ampak ne tako zelo kot zdaj, ko nenehno teži k višjim vrednostim. Običajna frekvenca je 7,83 herca, zdaj pa je že skoraj 30 hercev višja, kar verjetno vzbuja v nas hiperaktivnost in stres. Imamo občutek, da nam dnevi polzijo iz rok, tudi otroci doživljajo čas hitreje, kot smo ga mi nekoč. V piramidah ali podzemnih jamah še obstajajo naravne frekvence, to so prostori, kjer po navadi izgubite mobilni signal.

Zvok kot tak lahko v našem kvantnem polju okrepi imunski sistem. Že akustične zvočne kopeli imajo izjemno moč sprostitve, premagovanja stresa. Obstajajo tudi tehnološki izumi, ki nam pomagajo premagovati in celo izkoreniniti določene težave. Eden takšnih pristopov je metoda francoskega zdravnika, otorinolaringologa dr. Alfreda Tomatisa, ki sem jo spoznala v južni Indiji, čeprav je razširjena po vsem svetu. A le jaz jo pri nas uporabljam za terapevtske namene. Psihofizična neravnovesja lahko diagnosticiramo z različnimi pristopi – iridologi jih odkrijejo s spremembami v očesni šarenici, govorni terapevti z analizo frekvenčnega spektra govora, terapevti po metodi Tomatis pa na osnovi frekvenc, ki jih slišimo oziroma ne slišimo.

Posamezne frekvence poslušamo skozi posebne slušalke. Če zvok slišimo, dvignemo roko, sicer pa ne. Terapevt iz tega sestavi diagram emocionalnih, mentalnih in fizičnih šibkosti, in tiste frekvence, ki jih nekdo ne zazna, dovajamo ter s tem aktiviramo ta neaktivna področja. Dr. Tomatis je razvil to metodo, ko je zdravil operne pevce, pošiljal pa mu jih je njegov oče, ki je bil tudi operni pevec. Njegova pacientka je bila celo Maria Callas, v novejšem času pa Sting in igralec Gérard Depardieu.

Nič ne gre čez noč, so pa rezultati relativno hitri, sploh pri otrocih. K meni prihaja veliko otrok z avtističnimi spektri, motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo. Napredek se vidi, včasih problemi tudi povsem izzvenijo, recimo otrok pri petih letih spregovori, potem ko so se že vsi, tako otrok kot starši, naučili znakovnega jezika. Izboljša se tudi motorika pri igranju inštrumentov, pravijo profesionalni glasbeniki in študenti Akademije za glasbo, ki so sodelovali v raziskavi s podporo sredstev EU. Veliki uspehi se kažejo tudi na področju disleksije in učenja tujih jezikov. Zadnja leta vključujemo v terapijo še napravo, ki deluje na osnovi mikrotokov ter 144.000 frekvenc v kvantnem polju in pomaga krepiti imunski sistem.

Sama pri terapijah uporabljam tudi himalajske in kristalne posode, raznovrstne gonge, nazadnje sem si kupila kristalno liro. Imam šamanske bobne, razne ropotuljice in zvončke, primeren pa je tudi kakršen koli klasični inštrument. Pri prenovi učbenika za 6. razred osnovne šole, ki ga bom napisala v kratkem, bom posamezne inštrumente predstavila v treh zvrsteh – klasični glasbi, popularni glasbi in glasbi za umirjanje.

Gong je recimo univerzalen inštrument, ki se ga poslužujejo terapevti, uporabljajo ga v popularni glasbi, kot Pink Floyd, in nanj igrajo v simfoničnih orkestrih. Zanimivo je, da je Slovenija med državami, ki imajo največ gongov na število prebivalcev.

Z ljudmi se je treba najprej iskreno pogovoriti, ali jemljejo kakšna zdravila, ali imajo psihiatrične ali druge zdravstvene težave, recimo epilepsijo; doslej še nisem imela težav. Zvočne kopeli izvajava skupaj z možem Marjanom Šijancem, ki je sicer skladatelj. Igrava v zmerni jakosti, ki je za telo prijetna in neboleča. Ker sva oba profesionalna glasbenika, dodajava tudi umetniški vidik, da ima takšna kopel poleg sproščanja tudi koncertni značaj. Moram pa poudariti, da je bila glasba najprej zdravilo in šele potem umetnost.

To so plesi v krogu, imenovani Bachovi cvetni plesi, ki so zasnovani na osnovi raziskav zdravnika dr. Edvarda Bacha, ter plesi za naravo, za oboje sem razvila tudi didaktične pristope in po Sloveniji imamo že veliko plesnih skupin. Tudi na tem področju sem opravila več raziskav o vplivu tovrstnega gibanja na otroke in odrasle. Rezultati so bili spodbudni: učenci so bili bolj motivirani in zbrani, odrasli pa manj napeti in so bolje komunicirali med seboj.