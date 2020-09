Na evropskih trgih, za katere delajo, so se podjetju iz Rač odprli novi projekti, vendar ne v tolikšni meri, kot bi si želeli, opozarja direktor prodaje Marko Gorjak. »Druga, večja težava pa je, da so cene produktov padle za deset do petnajst odstotkov. Delo še vedno imamo, vendar za bistveno nižjo ceno kot prej. To obdobje bomo morali prebroditi in upamo, da se bo položaj v letu ali dveh toliko popravil, da bo ponovno tak kot pred krizo.« Pri tem je treba opozoriti, da so se dobavitelji delov za avtomobilske velikane še pred začetkom epidemije soočali s težavami zaradi preusmerjanja industrije v proizvodnjo električnih vozil, pove Gorjak in doda, da v tujini zdaj veliko nabavnikov in razvojnikov dela po skrajšanem delovnem času, zaradi česar se vse skupaj premika počasneje, kot bi se sicer, je pa stanje bistveno boljše.

Pod črto le malo pomoči

Marko Gorjak je v odprtem pismu vladi, premierju Janši in gospodarskemu ministru Počivalšku sredi maja opozoril, da je država na podjetja, ki si v kriznih časih prizadevajo ohraniti normalno stanje, preprosto pozabila. Poziv k pomoči je naletel na velik odmev med vsemi subjekti, ki so se znašli v podobnem položaju kot Orodjarstvo Gorjak. Po razpravi na Gospodarski zbornici Slovenije in v avtomobilskem grozdu je bilo nekaj na vlado naslovljenih pobud le uslišanih, a so si v raški gazeli želeli drugačnih spodbud. Z odpisom prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vlada ni kaj dosti naredila, meni Gorjak, saj so podjetja po drugi strani morala izplačevati krizni dodatek, zato niso skoraj nič privarčevala, finančni položaj pa je še otežilo izplačilo regresa. Podjetja, ki ukrepa čakanja na delo skorajda niso izkoristila, so bila pod črto deležna le malo pomoči.

»Konec leta bomo verjetno imeli dokaj dobre rezultate, kar zadeva prodajo, mogoče le z minimalnim padcem, problem bo dobiček, ki bo bistveno nižji, in to ravno zaradi pritiskov na cene, ki so trenutno nenormalni,« poudari direktor prodaje. Še posebno italijanska podjetja, ki imajo v dobaviteljski verigi bistveno manj dela, še manj kot v Sloveniji in drugih državah, so na trgu postavila dumpinške cene. Italijani so načeloma znani po tem, da v vsaki taki krizi močno znižajo cene, pravi Marko Gorjak in doda, da ne ve, kako jim to uspe – morda s skritimi subvencijami, odpisom davkom ali kakimi drugimi ukrepi, ki jih Evropska unija sicer ne dovoljuje. Dejstvo je, da je zaradi nizkih italijanskih cen konkurenca na trgu večja in da so številna podjetja svoje prisiljena nižati, da sploh lahko delajo.