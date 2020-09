Za širitev proizvodnje je podjetje namenilo 9 milijonov evrov, še vsaj 10 milijonov evrov pa za optimizacijo proizvodnih linij, pove direktor Aleš Štrancar. »Oktobra začnemo zidati dodatne prostore, v kar bomo vložili 6 milijonov evrov. Tako bomo do sredine prihodnjega leta še podvojili zmogljivosti v primerjavi z januarskimi, naše zmogljivosti pa bodo do jeseni naslednje leto kar desetkrat večje.«

BIA Separations, ki zagotavlja tehnologije in produkte za čiščenje zdravilnih učinkovin, se trenutno ukvarja z več kot tisoč različnimi projekti, v kliničnih testiranjih je več kot dvesto učinkovin, tudi za razvoj cepiva za koronavirus. Okoli 60 odstotkov proizvodnje obsega čiščenje zdravil za genske terapije, 40 odstotkov pa za zdravljenje raka. Po velikem uspehu zdravila za spinalno mišično distrofijo zolgensma, s pomočjo katerega se je močno izboljšalo zdravstveno stanje malega dečka Krisa, podjetje proda bistveno več produktov, ki jih farmacevtska družba potrebuje za njegovo proizvodnjo. »Prodajo imamo zagotovljeno za naslednjih dvajset, trideset let,« pravi Aleš Štrancar in dodaja, da lahko v naslednjih nekaj letih pričakujemo več takšnih zgodb, kot je zolgensma. »Potencial prodaje, ker govorimo o nekaj tisoč pacientih letno, eksponentno raste in bo še bistveno bolj zrastel.«

V podjetju se pripravljajo tudi na gradnjo proizvodnih prostorov v Severni Ameriki, ki naj bi bili končani do konca leta 2023, vendar lokacija še ni znana. Iz ZDA, ki so vodilne na področju razvoja novih tehnologij za zdravljenje raka in genske terapije, prihaja največ, več kot 90 odstotkov naročil, kupci pa pričakujejo, tako Štrancar, da proizvodnja zaradi morebitnih vojn, naravnih nesreč ali epidemij poteka vsaj na dveh lokacijah po svetu. Močan je tudi kitajski trg, vendar BIA Separations s kitajskimi kupci ne dela prav veliko. Zaradi načrtovane širitve na ves svet se bo ajdovska gazela konec letošnjega leta povezala s podjetjem, ki ima svojo svetovno prodajno mrežo, tako da bo prodaja tudi na ta račun višja.

Prihodek in dobiček skokovito rasteta

Zaradi uspešne konsolidacije po postopku prisilne poravnave pred štirimi leti, ko se je podjetje po sodni poti ubranilo sovražnega prevzema, ter osredotočenosti na razvojne projekte obseg poslovanja podjetja hitro raste in s tem tudi prihodek. Od leta 2016 je slednji vsako leto dvakrat višji, dobiček pa raste še hitreje, se lahko pohvalijo v BIA Separations. Letos je načrtovanih 25 milijonov evrov dobička, kar je več kot dvakrat toliko kot lani, ko je dosegel 12 milijonov evrov, a v tem trenutku po Štrancarjevih besedah kaže, da bo poskočil na blizu 30 milijonov. »Naš dobiček mora biti dovolj visok, konec koncev ga potrebujemo za investicije, ki jih financiramo iz tekočega poslovanja in ne najemamo kreditov. Tudi kredit, ki ga vračamo v okviru prisilne poravnave, zmanjšujemo in ga bomo prihodnje leto v celoti odplačali.«

Marketinške študije kažejo, da prepoznavnost ajdovske gazele kot pomembnega in kredibilnega partnerja v svetu samo še raste. »Smo edino majhno podjetje na takih seznamih, praktično vsa druga so multinacionalke, ki operirajo z milijardami. Nedvomno smo dončići slovenske znanosti in 'hi-techa',« ugotavlja Aleš Štrancar in doda, da je bilo zaradi tega že nekaj takšnih in drugačnih poskusov, da bi podjetje prevzeli in ga spravili v bankrot, bankam pa pustili dolgove. A BIA Separations je bilo in bo vedno ostalo slovensko podjetje, ki z združevanjem išče načine za širitev poslovanja. Takšno združevanje pa ima vse potenciale nastanka multinacionalke. »Pred desetimi leti sem rekel, da je potencial podjetja in naše inovativne tehnologije okoli pol milijarde letnega prometa. Danes o tem prav nič ne dvomim, edino popravim se lahko, da ne gre več za pol milijarde, ampak za milijardo prometa v naslednjih petih letih,« zaključi Štrancar.