Zadnja etapa pred prvim dnevom počitka na dirki po Franciji je ponudila še en peklenski dan v Pirenejih, ki je vrhunec dosegla dobrih 20 kilometrov pred ciljem. Takrat se je karavana začela vzpenjati na strm prelaz na Marie Blanque. Že po 60 kilometrih 153 kilometrov dolge etape so se začeli vzponi, močan ritem ekipe Jumbo-Visme pa je zatrl številne poskuse napadov za beg. Odločilen napad za beg je uspel mlademu Marcu Hirschiju, ki si je v samostojnem begu pred zadnjim vzponom privozil dobre tri minute prednosti.

7,7 kilometrski prelaz na Marie Blanque je ponudil pravi boj kapetanov. Ob vznožju, ko je bil klanec še nekoliko bolj položen, so močan ritem narekovali pomočniki Primoža Rogliča iz ekipe Jumbo-Visma in številni močnemu tempu niso mogli slediti. V zadnjih 3 kilometrih vzpona, ko je bil povprečni naklon preko 10%, pa so se med seboj udarili kapetani. Moči najboljših je vztrajno preizkušal Tadej Pogačar , ki je večkrat spremenil tempo, ker si je znova želel povrniti nekaj izgubljenega časa iz petkove vetrovne etape. Odgovore na napade mladega Slovenca so imeli le Roglič, Egan Bernal in Mikel Landa, odpadel je do danes vodilni Adam Yates. Prvi je na vrh prelaza prilezel Hirschi, ki je pobral tudi 8 bonifikacijskih sekund, pred zasledovalci pa je imel še dobro minuto prednosti. Drugi je vrh prelaza prečkal Roglič, ki je zaradi petih bonifikacijskih sekund in zaostanka Yatesa že bil v virtualni rumeni majici, dve bonifikacijski sekundi pa je za tretje mesto na vrhu vzpona vzel tudi Pogačar. Ko sta se Slovenca udarila za dodatne sekunde, je med njima skoraj prišlo do zapleta in le malo je manjkalo, da bi prišlo do padca.

Pogačarju etapna zmaga

Do zaključka etape je kolesarje čakal še spust in nato dobrih 7 kilometrov navidezne ravnine, ki pa se je ves čas malce vzpenjala. Mladi Hirschi je s pogumnim spustom in s kolesarjenjem na vso moč želel obdržati prednost pred četverico, ki se mu je hitro bližala in ga kilometer in pol pred ciljem tudi ujela. Pet kolesarjev je nato skupaj prišla do ciljnega sprinta, v njem pa je bil najmočnejši mladi Pogačar, ki je tako prišel do prve svoje etapne zmage na dirki po Franciji. Po zaslugi Rogliča se Slovenija zopet lahko veseli dvojne zmage, tretji je bil Hirschi. »Za menoj je nov izjemen dan. Želel sem si znova pridobiti čim več v skupnem seštevku, ko pa smo skupaj prišli do ciljnega sprinta sem pomislil tudi na etapno zmago in dodatne sekunde, ki sem jih dobil za zmago. Res zelo dober dan zame,« je v cilju povedal Pogačar. Tudi Primož Roglič je za drugo mesto na etapi dobil dodatne sekunde in v skupnem seštevku je novi vodilni. V torek se bo po dnevu premora na etapo podal s prednostjo 21 sekund pred Bernalom in 28 pred domačim junakom Guillaumom Martinom. Pogačar se je z današnjo zmago povzpel na sedmo mesto, za Rogličem pa zaostaja 44 sekund. »Najprej iskrene čestitke Tadeju, znova je pokazal, da je izredno močan. Za nas pa je bil to znova odličen dan. Sedaj imamo rumeno majico, to je dobro, ampak cilj je, da jo pripeljemo do Pariza,« je takoj po prihodu v cilj za nacionalno televizijo povedal Roglič in se spomnil tudi zapleta s Pogačarjem: »Ni veliko manjkalo, da bi se kar sama eliminirala. Jaz sem se Tadeju takoj upravičil in na srečo se je dobro izšlo«.