Puška ima v kopitu vgrajen računalnik z zunanjim zaslonom, brezžičnim usmerjevalnikom, bluetoothom, baterijo in ostalo potrebno elektroniko. Kot pravijo v podjetju, orožje ni namenjeno vojski: »Ultima je namenjena novim uporabnikom, ki želijo vstopiti v svet orožja in v roke dobiti moderno igračko s stilom.«

Za vojsko je zadeva še neuporabna, saj svetlikajoč ekran na soncu z ogromno količino podatkov, ki ovirajo linijo merjenja, nikakor ni v pomoč strelcem. A kot pravijo, gre za prvi korak pri združevanju informacijske tehnologije z lahkim strelnim orožjem in napovedujejo, da bo prišel dan, ko bo računalnik v orožju »zmogel samostojno zbirati in preračunavati vse podatke z bojišča, usmeriti orožje na sovraga in pomagati strelcu pri sprejemanju odločitev«.

Zaenkrat puška lahko posname streljanje in zaslon obenem služi kot merilna naprava. Računalnik šteje tudi izstreljene naboje in zadetke, čas in hitrost streljanja, število zadetih tarč - osnovni nabor funkcij za dosežke na strelišču.

Puška bo predvidoma naprodaj januarja prihodnje leto, po nekaterih informacijah pa naj bi stala najmanj 1400 dolarjev.