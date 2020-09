»Preiskava dogodka intenzivno poteka, zato bo več podatkov znanih v prihodnjih dneh,« je tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin odgovorila, ko smo poizvedovali, ali so policisti res obravnavali poskus uboja. Neuradno naj bi se družinska tragedija zgodila na območju Gotovelj blizu Žalca. 46-letni moški, ki si je po dejanju sodil sam, pa naj bi pred tem izredno hudo poškodoval svojo dve leti mlajšo partnerico. Uporabil naj bi sekiro. Ali je šlo v tem primeru za povzročitev izredno hude telesne poškodbe ali nemara za poskus uboja, še ni znano. Dejstvo je, da se krvnik zaradi tega dejanja očitno ne bo znašel za zapahi, saj je naredil samomor.

Zaradi kokaina po nedolžnem priprt v Italiji

Neuradno naj bi bil dejanja osumljen Gotoveljčan, ki se je za zapahi že znašel. A ne našega, temveč italijanskega zapora. Zaradi prepovedane droge – kokaina, ki so ga italijanski karabinjerji odkrili v začetku decembra 2017 na prikolici njegovega tovornega vozila na italijanski avtocesti. In to med kopalniško opremo, ki jo je iz Slovenije peljal v Španijo. Kot je aretirani Slovenec lani sam povedal v pogovoru za oddajo Svet komercialne televizije Kanal A, seveda po tem, ko so ga julija lani, po dobrih sedmih mesecih, izpustili iz pripora kot nedolžnega – tako je zatrdil sam – se mu niti sanjalo ni, kaj prevaža. Še več, dejal je, da so ga najprej ustavili uradniki francoske carine, ki niso ugotovili nobenih nepravilnosti, ko so ga nekaj ur pozneje ustavili še italijanski policisti v Lombardiji, pa se je zanj začela nočna mora. Najprej sploh ni razumel, kaj želijo od njega, potem pa so predenj postavili vedro, polno zavojčkov z belim prahom, ki naj bi jih našli med njegovim tovorom. Drogo naj bi zavohali njihovi psi. Ko so zavojčke stehtali, je tehtnica pokazala skupno 36,6 kilograma, kar pomeni, da je šlo za enega večjih tovrstnih zasegov pri naših zahodnih sosedih.

Gotoveljčan je dejal tudi, da so policisti od njega na vsak način želeli dobiti priznanje, da je član organizirane tihotapske mreže, ker tega ni hotel storiti, pa so ga brutalno pretepli. »Najprej so me tepli z rokami, potem z gumijevkami, dobil sem več udarcev v trebuh in posledično imam še zdaj kilo, izgubil sem zavest,« je sredi julija lani dejal v pogovoru za televizijo. A se Italijani niso dali prepričati, zato je pristal v priporu. Po točno sedmih mesecih in petih dneh, ko še ni prišlo do sojenja, kaj šele da bi v roke dobil obtožnico, da bi videl, česa ga sploh obtožujejo, pa je sledil nenavaden preobrat. Vodja zapora mu je neko jutro dejal, da je nedolžen in da lahko odide domov.

Domov naj bi ga pripeljala ravno partnerica, nad katero naj bi se v soboto tako grdo znesel. Kaj natančno se je dogajalo na eni od domačij, šlo naj bi za kmetijo, ki se je pred dvema ali tremi leti znašla na dražbi, a nato ni bila prodana, bodo morda razvozlali kriminalisti.