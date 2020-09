Skupaj so okužbo z novim koronavirusom doslej v Sloveniji potrdili pri 3165 ljudeh, umrlo je 135 bolnikov s covidom-19.

V soboto so nove okužbe potrdili v 27 občinah, največ v Ljubljani, in sicer šest. V glavnem mestu je po zadnjih podatkih Sledilnika za covid-19 aktivno okuženih 96 oseb. Po štiri nove okužbe so v soboto potrdili v občinah Maribor in Šentjur, po dve v Celju, Medvodah in Destrniku ter pri tujcih. V ostalih 21 občinah so potrdili po eno novo okužbo.

Največ novih okužb, to je 11, so v soboto potrdili pri osebah, starih od 25 do 34 let. Eno manj so potrdili v naslednji starostni skupini, to je od 35 do 44 let. Po pet okuženih so potrdili v starostnih skupinah od 45 do 54 let in od 55 do 64 let. Štiri okužbe so potrdili v starostni skupini od 65 do 74 let. Po tri nove okužbe so potrdili v dveh mlajših starostnih skupinah, in sicer v starostni skupini od pet do 14 let ter v skupini od 15 do 24 let. Dve potrjeni okužbi sta bili v soboto v skupini oseb, starih od 75 do 84 let.

V Sloveniji so doslej skupaj opravili 166.785 testiranj. Največ v enem dnevu doslej so jih opravili v petek, in sicer 1733.