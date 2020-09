Prvo mesto na lestvici zasedata Kenan in Damir Hastor, sinova Nijaza Hastorja, iz skupine Prevent, ki ima danes v srednjevzhodni Evropi več kot 10.000 zaposlenih, od tega 7000 v BiH.

Kot ugotavljajo pri Forbesu, Prevent nenehno raste in širi portfelj izdelkov in trg, zdaj pa je vodilni dobavitelj v avtomobilski industriji in eden vodilnih proizvajalcev v regiji srednje in vzhodne Evrope na področju avtomobilske, pohištvene, modne in tekstilne industrije, kovinskih in plastičnih komponent.

Nijaz Hastor je bil nekoč direktor v Tovarni avtomobilov Sarajevo (TAS), v kateri so v času Jugoslavije 20 let proizvajali Volkswagnove avtomobile. Noben član družine Hastor ne živi v BiH - Nijaz in njegova sinova Damir in Kenan občasno obiščejo domovino, kjer vodijo sestanke nadzornega sveta, vendar se skoraj nikoli ne pojavijo v javnosti.

Kenanu in Damirju Hastorju na drugem mestu s 681,3 milijona konvertibilnih mark (okoli 349 milijonov evrov) sledi Izudin Ahmetlić, lastnik skupine Hifa, ki se ukvarja s trgovanjem z nafto in naftnimi derivati. Ahmetlić je tako kot mnogo drugih poslovnežev začel diverzificirati poslovanje in je z vstopom v kmetijsko zadrugo Poljoprom investiral v kmetijsko proizvodnjo. Hifa Oil je v začetku leta kupila nemško podjetje LB.Profile, ki proizvaja profile za vrata in okna.

Tretji na lestvici je s 570,3 milijona konvertibilnih mark (okoli 292 milijona evrov) premoženja lastnik trgovske verige Bingo Senad Džambić. Bingo ima večinski lastniški delež v proizvajalcu prigrizkov Majevica. Na četrtem mestu je s 338,6 milijona konvertibilnih mark (okoli 173 milijonov evrov) Tomislav Antunović iz podjetja Antunović AGS, ki se ukvarja z distribucijo nafte in naftnih derivatov.

S premoženjem, ocenjenim na 338,3 milijona konvertibilnih mark (okoli 173 milijonov evrov), je na petem mestu skupina Stanić, malo družinsko podjetje, ki je z delom začelo leta 1983. V zadnjih 30 letih je skupina dosegla položaj vodilnega na trgu distribucije pijač, tobačnih izdelkov in tehničnega blaga ter razvila plodno in dolgoročno sodelovanje z največjimi svetovnimi podjetji in blagovnimi znamkami, med njimi s Heinekenom in LG Electronicsom.

Lestvico na šestem mestu s 307,2 milijona konvertibilnih mark (okoli 157 milijonov evrov) zaključuje Pero Gudelj s podjetjem Fis. Fis ima danes več kot 3300 zaposlenih, številka pa še raste. Gudelj je leta 1987 odprl videoteko, 10 let kasneje pa še prvi trgovski center, v katerega so prihajali potrošniki iz Sarajeva in Zenice.