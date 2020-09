V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo zjutraj in dopoldne še večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Popoldne se bo delno zjasnilo, v gorskem svetu bodo še krajevne plohe. Pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 16 do 22, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo sončno in spet topleje. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V torek bo na Primorskem še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo počasi slabi. Oslabljena hladna fronta je dosegla Alpe in bo v noči na ponedeljek prešla naše kraje. Z jugovzhodnikom v spodnjih plasteh ozračja k nam doteka nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno od nas pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine. Drugod bo še sončno in toplo. V ponedeljek bo ob severnem Jadranu delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihala bo burja. V krajih vzhodno od nas bo dokaj sončno, drugod bo pretežno oblačno, predvsem v Alpah in v Gorskem Kotarju bodo občasne padavine.

Biovreme: Danes se bo obremenitev zaradi vremena postopno krepila, kazala pa se bo s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, manjšimi motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.