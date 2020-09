Otočani po sedmi tekmi v finale vzhodne konference

Hokejisti New York Islanders so si na odločilni, sedmi tekmi polfinala vzhoda severnoameriške lige NHL proti Philadelphia Flyers z gladko zmago s 4:0 priigrali nastop v konferenčnem finalu. Otočani so se tako prvič po letu 1993 prebili do polfinala lige NHL, v katerem se bodo pomerili s Tampa Bay Lightning.