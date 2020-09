Košarkarji Denverja, ki so prvo tekmo proti krvnikom Dallasa Luke Dončića izgubili, so obrnili ploščo in slavili zanesljivo zmago; v prvem polčasu so vodili tudi za 23 točk.

»Na prvi tekmi smo bili enostavno utrujeni. Nočem tega priznati, vendar smo bili. Na parket smo prišli nerazpoloženi, površni, izčrpani. Nismo dobro metali, še slabši smo bili v obrambi,« je uvodno tekmo polfinala opisal Jamal Murray, in o drugi, na kateri je bil s 27 točkami prvi strelec Denverja, dodal: »Danes smo bili bolj polni energije, pokazali smo drugačen pristop in to je vse, kar smo potrebovali za zmago.«

Nikola Jokić je za Denver, ki je v prvem krogu končnice po zaostanku z 1:3 v zmagah proti Utah Jazz na koncu slavil s 4:3, dodal 26 točk.

Paul George je za LA Clippers dosegel 22 točk, Ivica Zubac pa jih je zbral 15. Dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) končnice NBA Kawhi Leonard je končal pri le 13 točkah ob metu iz igre 4:17.