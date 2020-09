Organizatorji so med drugim povedali, da se zavedajo obstoja novega koronavirusa in bolezni covid-19, a menijo, da so ukrepi, ki jih določa nacionalni štab civilne zaščite, pretirani glede na število primerov težkih oblik bolezni covid-19. Menijo, da so zaradi tega ogrožene temeljne človekove pravice in svoboščine, ter da ukrepi nimajo niti znanstvene niti človeške podlage.

Med drugim so omenjali, da je zaradi omejevanja obratovanja ogrožena pravica do dela podjetnikov. Poudarili so, da zaradi covida-19 pravočasne zdravstvene oskrbe niso dobili ljudje, ki imajo druge zdravstvene težave. Kritizirali so tudi medije, češ da delajo propagando glede novega koronavirusa in zganjajo paniko.

Na osrednji zagrebški trg so pripeljali avtobus, s katerega so zbrane nagovorili nekateri organizatorji pobude. Med organizatorji je bil tudi znani hrvaški pevec Tony Cetinski, ki je skrbel za glasbeni program in spodbujal ljudi, naj se zabavajo. Cetinski se je med epidemijo novega koronavirusa na Hrvaškem predstavil kot eden nasprotnikov cepljenja, kar je s svojimi izjavami z odra potrdil tudi danes.

Po ocenah hrvaških medijev je bilo zbranih nekaj tisoč ljudi, med katerimi so nekateri prišli organizirano iz drugih hrvaških mest. Le redki so nosili obrazne maske, nekateri pa so maske tudi zažigali. Medsebojne razdalje prav tako niso spoštovali. Mnogi so se pri srečanjih prisrčno objemali in poljubljali.