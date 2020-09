Slovenski predsednik je opozoril, da se »vsaka nestrpnost in sovraštvo začne z besedami in majhnimi dejanji, z malimi gestami zlobe, ki prerastejo v veliko zlo, preden se tega večina sploh zave. Tako se je zgodil fašizem, ki je tukaj na Rabu pokazal svoj obraz«.

Evropski mir je po besedah slovenskega predsednika utemeljen na spravi med največjima nasprotnikoma, nemškim in francoskim narodom. Dodal je, da je na njuni spravi zgrajena današnja Evropska unija, »povezava, v kateri želimo skupaj doseči boljše življenje, je pa še vedno in vedno bo predvsem projekt miru«. Ob tem je še poudaril, da je zelo pomembno, da kot posamezniki nismo ravnodušni do skupnosti, da moramo paziti drug na drugega in živeti v sožitju in spravi drug z drugim.