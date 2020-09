V rumeni majici ostaja Britanec Adam Yates (Mitchelton-Scott), ki je na zadnjem vzponu močno visel, a se zaradi neodločnega sodelovanja med najboljšimi vedno vrnil v skupino favoritov. V težavah je bil tudi lanski zmagovalec Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a je prav tako v cilj prišel skupaj z Rogličevo skupino.

Osmo etapo dirke po Franciji od Cazeres-sur-Garrona do Loudenviella je sicer po odličnem spustu s Port de Balesa in pogumno vožnjo do cilja dobil Peters pred Tomsom Skujinšem (Trek-Segafredo) in Carlosom Verono (Movistar). Bolj pomembno pa je bilo dogajanje v glavnini.

Ta je v prvem delu etape prepustila etapo ubežnikom, nekaj več kot 50 kilometrov pred koncem etape pa je pred prelazom Port de Bales v ospredje pripeljala nizozemska ekipa Jumbo-Visme, ki je začela narekovati močnejši ritem. Še bolj pa so na plin pritisnili na pelaz Peyresourde.

Pogačarju ni mogel slediti nihče

Slabih 19 kilometrov pred koncem je po silovitem tempu, ki ga je takrat navijal Nizozemec Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), prvi napadel Pogačar in se z napadom hitro otresel Adama Yatesa (Mitchelton-Scott) v rumeni majici, sledila pa sta mu le Roglič in Nairo Quintana (Arkea Samsic).

Prave enotnosti med trojico ni bilo, zaradi česar so se ostali konkurenti na čelu z Yatesom in Bernalom priključili, a Pogačar je nato znova skočil in tokrat mu ni mogel slediti nihče.

Do vrha zadnjega vzpona si je nabral 45 sekund prednosti pred ostalimi favoriti, po spustu do Loudenviella pa je v cilj prišel s 40 sekundami prednosti pred ostalimi favoriti. Med temi je na vrhu zadnjega vzpona napadel Quintana, sledil mu je Roglič, ki je nato pritiskal v začetku ciljnega spusta, a je kasneje odnehal in dovolil ostalim, da se priključijo.

V tem času je Pogačar nadaljeval s samostojnim napadom in v cilj prišel kot deveti. V skupnem seštevku po težavah v sedmi etapi, v kateri je zaradi predrte zračnice in bočnega vetra zaostal skoraj minuto in pol, 21-letnik s Klanca pri Komendi zdaj na devetem mestu zaostaja 48 sekund.