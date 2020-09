Več mrtvih v eksploziji v mošeji v Bangladešu

V mošeji na obrobju bangladeške prestolnice Daka je v petek prišlo do eksplozije, domnevno plina, zaradi česar je izbruhnil požar. Pri tem je po najnovejših podatkih policije in zdravnikov umrlo 16 ljudi, številni so še vedno v kritičnem stanju.