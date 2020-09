Informacije o novih aretacijah so potrdili tudi v organizaciji za zaščito človekovih pravic Vesna. Po njihovih navedbah so varnostne sile aretirale ljudi med spontanimi in mirnimi shodi. Na eni od univerz naj bi prišlo tudi do uporabe sile.

Od predsedniških volitev 9. avgusta, na katerih je po uradnih podatkih znova zmagal Lukašenko, potekajo v Belorusiji vsakodnevni protesti. Ljudje ne verjamejo uradnemu štetju glasov in priznavajo za zmagovalko volitev kandidatko opozicije Svetlano Tihanovsko.

V preteklih dneh so se protestom priključevali predvsem študenti, saj se je na začetku tedna začelo novo študijsko leto. Ministrstvo za izobraževanje je napovedalo krepitev nadzora nad dogajanjem na univerzah.

Za nedeljo je opozicija napovedala nove velike proteste. Teden prej je na ulice odšlo več deset tisoč ljudi, še poroča dpa.