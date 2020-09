Skupaj so okužbo z novim koronavirusom doslej v Sloveniji potrdili pri 3122 osebah, umrlo je 135 bolnikov s covidom-19.

V petek so nove primere okužb potrdili v 15 občinah. Največ primerov oz. osem so potrdili v ljubljanski občini, po tri v občinah Slovenska Bistrica in Črna na Koroškem, po dva v občinah Celje, Velike Lašče, Novo mesto in Škofljica ter po enega v občinah Sevnica, Rogaška Slatina, Brežice, Tržič, Ig, Mirna Peč, Šmarje pri Jelšah in Turnišče.

Največ novih okužb je bilo v starostni skupini med 35 do 44 let, in sicer devet, osem jih je bilo v skupini med 45 in 54 let, po sedem pa v skupinah med 25 in 34 let ter 55 in 64 let.