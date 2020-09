V nedeljo bo večinoma sončno, čez dan se bo oblačnost v severnih in osrednjih krajih postopno povečala. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe ali nevihte. Pihal bo vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 22 do 27, v južnih krajih ter na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek in v ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Osvežilo se bo. V torek bo sončno in topleje. Burja na Primorskem bo ponehala.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah od zahoda k nam priteka topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. V nedeljo bo v krajih severno od nas pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine. Drugod bo še sončno in toplo.