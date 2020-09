Potem ko je na prvih šestih etapah letošnje kolesarske dirke po Franciji vozil odlično in bil v skupnem seštevku na tretjem mestu ter si lastil tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja, je Tadej Pogačar včeraj na sedmi etapi zapravil do zdaj prigarano. V cilj je namreč pripeljal z minuto in 21 sekundami zaostanka, v skupni razvrstitvi zdrsnil na 16. mesto ter prepustil belo majico Kolumbijcu Eganu Bernalu. Bolje se je odrezal Primož Roglič, ki je držal korak z najboljšimi in je tako skupno še vedno drugi, tri sekunde za vodilnim Adamom Yatesom. Sedmo etapo je sicer dobil Rogličev klubski sotekmovalec Wout van Aert, ki je v sprintu prehitel Norvežana Edvalda Boassona Hagna in Francoza Bryana Coquarda.

»Vedeli smo, da bo zadnji del etape zahteven, zato smo se želeli prebiti v ospredje. A je nekdo pred nami padel, skupina se je pretrgala in ostali smo zadaj,« je po sedmi etapi povedal Tadej Pogačar, ki je imel nekaj kilometrov pred tem smolo, saj mu je znova počila zračnica. Po nezgodi je sicer ujel priključek, a je pri napadu Ineosa z ekipo ostal v ozadju vodilne skupine. Kljub višjemu zaostanku v skupni razvrstitvi pa Pogačar ostaja optimist. »Poskušali smo vse, da bi zmanjšali razliko. Na koncu je ta znašala dobro minuto. Ni idealno, a mi to tudi ne povzroča prevelikih skrbi. Na naslednjih etapah bodo nove priložnosti.«

V etapi, ki so jo nepričakovano otežili veter in napadi posameznih ekip, Primož Roglič ni storil napake in je v cilj pripeljal z najboljšimi. »Vedeli smo, da bo zaradi vetra etapa otežena. Enostavno sem od samega začetka vozil na meji svojih zmogljivosti. Wout van Aert je bil tokrat klasa zase. Do zadnjih dveh kilometrov mi je pomagal, potem pa odsprintal po zmago. Prihajajoči pirenejski dvojček? Bomo videli, kako bo šlo,« je dogajanje za TV Slovenija opisal Primož Roglič.

Napad Ineosa je bil usoden tudi za preostale Slovence, ki so v cilj prišli s Pogačarjevo skupino, Matej Mohorič pa je zaostal še nekoliko več. Še najbolj je bil razočaran Luka Mezgec, ki je čutil priložnost za odmeven rezultat, a je storil napako. »Na začetku je kazalo odlično. Adama Yatesa sem za zadnjih 40 kilometrov pripeljal v ospredje, nato pa naredil napako. Enostavno sem se za trenutek sprostil, izgubil kakšnih 20 mest, nato pa se je skupina raztrgala. Iz rok sem izpustil odlično priložnost za dober rezultat.«

Danes kolesarje čaka prva pirenejska etapa s tremi zahtevnimi vzponi na Col de Mente, Port de Bales in Col de Peyresourde, v nedeljo pa še druga. To bosta prvi priložnosti za Tadeja Pogačarja, da nadoknadi nekaj zaostanka, ki si ga je nabral na včerajšnji etapi.