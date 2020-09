Skromna predstava z osvojeno točko proti Grčiji je izkupiček začetka lige narodov s slovenskega zornega kota. To je bila po desetih mesecih reprezentančnega premora neprivlačna tekma brez zadetkov in spektakularnih potez, zato bo šel četrtkov večer v moreči tišini stadiona duhov v Stožicah hitro v pozabo. Slovenija za mir v hiši potrebuje zmago proti Moldaviji, ki bo po remiju s Kosovom jutri popoldne gostovala v Ljubljani.

Ocena slovenske igre

Pol ocene gor za vzpodbudo in motivacijo glede na vse okoliščine, ki so privedle do tega, da so bili tako v slovenskem kot grškem taboru zadovoljni predvsem s tem, da niso izgubili. Prenovljena zasedba selektorja Matjaža Keka je odigrala korektno tekmo, a brez presežka, ki bi povzdignil utrip med navijači. Ker nogomet izhaja iz obrambe, je Slovenija lahko pomirjena, da je pred svojimi vrati odigrala brezhibno in ni dobila gola. Prvo ime obračuna je bil zvezdniški vratar Jan Oblak, ki z glasnimi navodili in veliko zbranostjo postaja udarni vodja moštva. Ker v golu deluje mirno in suvereno, blagodejno vpliva na soigralce in jih natančno razporeja, da ne bezljajo v prazno. Štoperja Miha Mevlja in Miha Blažič sta odigrala brez strahu pred nasprotnikom in bila dovolj čvrsta, da se Grki niso poigravali v slovenskem kazenskem prostoru.

Sloveniji se je močno poznalo, da v zvezni vrsti ob odsotnosti številnih izkušenih reprezentantov ni imela igralca, ki bi potegnil igro in razigraval napadalni tandem. Ker je manjkal motor ekipe Josip Iličić, je bilo veliko manj kreativnosti in uporabnih žog. Sloveniji je manjkalo več predrznosti za zmagovit zaključek, ki bi se lahko zgodil tik pred koncem, a je Šporar slabo zadel žogo in postal osmoljenec tekme. Vezistom se je poznalo, da imajo v nogah premalo tekem za reprezentanco, zato ni bilo toliko sproščenosti, da bi v dvobojih ena na ena izigrali grško obrambo in bili nevarnejši za nasprotnikova vrata. »Imamo veliko prostora za napredovanje, zato moramo stremeti k boljši igri. Neuigranost ni izgovor, ampak dejstvo. Navkljub vsem okoliščinam in premešani postavi smo lahko videli tudi dobre stvari,« je komentiral branilec Miha Blažič.