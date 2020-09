Mercedes tudi v letošnji sezoni kaže mišice. Od sedmih dirk so jih srebrne puščice dobile šest, kar petkrat pa je na najvišjo stopničko stopil njihov prvi dirkač Lewis Hamilton. Britanec je za nekaj korakov pred konkurenco, saj mu blizu ne pride niti moštveni kolega Valtteri Bottas. Z dominantnimi predstavami je le še streljaj oddaljen od rekordnih 91 zmag Michaela Schumacherja in je na izvrstni poti, da se z Nemcem še letos izenači tudi po številu naslovov svetovnega prvaka (7). Pri tem je zanimiv podatek, da je dvojica dobila kar 17,5 odstotka vseh dirk v zgodovini formule 1.

Prepričljiva prevlada Hamiltona nikakor ni dobra reklama za najhitrejši šport na svetu, ki zaradi monotonosti prvenstva izgublja priljubljenost. Da so navijači naveličani gledanja enega in istega obraza na zmagovalnem odru, potrjujejo tudi številke, saj si je dirke lani v povprečju ogledalo 130 milijonov navijačev manj kot leta 2008. Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) je v želji po večji konkurenčnosti že pred časom začela omejevati proračune, kar zasebna moštva postavlja v enakopravnejši položaj s tistimi s podporo velikih koncernov, nov korak pa je napravila pred VN Italije v Monzi in prepovedala visoko zmogljivostne nastavitve motorja v »kvalifikacijskem načinu«. Zgolj eno nastavitev motorja tako za kvalifikacije kot za dirko pri Fii sicer upravičujejo s stroški, a bržkone po tihem upajo, da bo pravilo vsaj nekoliko premešalo karte in poskrbelo za razburljivejši razplet dogodkov na stezi. »Zaradi tega bomo izgubili nekaj pri času v kvalifikacijah, a ne bo konec sveta. Očitno je, da nas želijo upočasniti, a želenega rezultata ne bodo dobili,« je odločen Lewis Hamiltom. »Če že, jim bo novo pravilo med dirko še v večjo pomoč. Zamisel, da bi Mercedes s tem upočasnili, bo imela ravno nasproten učinek,« pa dodaja voznik Williamsa George Russell.

Jutrišnja preizkušnja bo sicer pod drobnogled postavila Ferrari, saj Monza velja za domačo stezo rdečih. Ti iz dirke v dirko tonejo v globljo krizo, dno pa so dosegli minuli teden, ko sta Sebastian Vettel in Charles Leclerc v Belgiji zasedla 13. in 14. mesto. Njun dosežek ni bil le najslabši letos, temveč kar po sezoni 2010, ko je ekipa iz Maranella nazadnje zaključila preizkušnjo brez osvojene točke. »Ferrari je zašel v tunel, iz katerega ne najde izhoda. Po predstavi v Belgiji si zasluži dirkati pred praznimi tribunami,« so neizprosni italijanski mediji, ki zaskrbljeno ne pogledujejo le proti jutrišnji dirki, ampak tudi naslednji v Mugellu.