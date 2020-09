Ko je 20-letna hrvaška vplivnica Doris Stanković na družbenem omrežju tiktok opisala svoj spor z restavracijo v Poreču, je zagotovo pričakovala odziv, nikakor pa ne, da bo razdelila hrvaško javnost. Mladenka, ki je restavraciji predlagala, da jo časti z večerjo, ona pa bo to delila s svojimi sledilci na instagramu, ni dobila odgovora, kakršnega je pričakovala. Še več. Lastnik ji je, preden mu je dokončno prekipelo in jo je odpravil kot »siroto in navadno gosko«, odpisal, da lahko kaj takega zahtevajo in dobijo Madonna, Serena Williams, Will Smith, »vi pa lahko pridete k nam jest in boste za storitev plačali. V dogovoru z vami lahko znesek vašega računa vplačamo v dobrodelne namene, vi pa to potem objavite v svoji zgodbi.«

Čeprav lastnik poreške restavracije in njegovo osebje še nista slišala zanjo, Stankovićeva za hrvaške razmere ni tako nepomembna vplivnica, saj ima na družbenih omrežjih več deset, celo sto tisoč sledilcev: na tiktoku okoli 250.000, na instagramu skoraj 80.000, na youtubu pa več kot 100.000, zato njen predlog z marketinškega vidika, če bi restavracija ciljala na mlajšo populacijo, niti ni bil tako zgrešen. Je bil pa, vsaj po mnenju njenih najostrejših kritikov, popolno dno njen odziv na zavrnitev.

Režiser Matanić bi “odvratnico” izgnal iz mesta Eden od tistih, ki jih je objava Stankovićeve najbolj vrgla iz tira, je Dalibor Matanić, režiser priljubljene hrvaške serije Novine in filma Zenit. Pri kritiki Stankovićeve in drugih vplivnežev se ni niti malo zadrževal. »Ta influencerska odvratnica (pravijo, da ji je ime Doris Stanković), ki je poskušala izsiljevati restavracijo Cotton Club v Poreču, kjer so jo na srečo zavrnili, je šla za moje pojme čez rob,« je zapisal na facebooku ob fotografiji hrvaške zastave. Svoje sledilce je v imenu delavskega razreda pozval, naj mu pomagajo pri doseganju cilja – da nihče od teh odvratnežev ne dobi ničesar več brezplačno, ker je »influencerstvo, ki hoče stvari zastonj, rezervirano za smeti«. Restavraciji v Poreču, ki jo je prvi javno imenoval, pa je obljubil, da ji bo povečal promet. Matanić je v razpravi o delu vplivnežev, ki po njegovem mnenju žalijo delavski razred, šel še dlje. »Nevarno je, ko virtualni svet grozi realnemu. Mogoče sem naci, ampak mislim, da je ta sirota primerna za katran, perje in izgon iz mesta,« je napisal v debati, ki se je razvila v komentarjih ob njegovi objavi, in dodal, da gre za »najnižje dno, pa smo mislili, da so to manekenke za spremstvo«. Mataniću se je z nekoliko blažjo kritiko pridružila novinarka hrvaške nacionalne televizije HRT in predsednica sindikata hrvaških novinarjev Maja Sever, ki je napisala: »Največ je odvisno od nas. Poskušajte vzgojiti in naučiti otroke, da je v življenju enostavno treba pošteno delati. Včasih za blagajno, včasih v rudniku, včasih za računalnikom, na nogometnem igrišču ali pred občinstvom, vedno pa to zahteva delo in trud. Ne morete pa zahtevati denarja ali kosila v zameno za objavo fotografije na družbenem omrežju. Mislim, da nisem stara, če sem proti temu, da se otroke uči, da je normalno, da je njihovo življenje plačani oglas.«