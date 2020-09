Danes so se v različnih krajih nadaljevali protesti proti politiki sedanje vlade. Največ ljudi se je spet zbralo v Ljubljani, kjer so tokratni protest med drugim posvetili "opogumljanju žvižgačev". Znova je bilo slišati zahteve po odstopu celotne vlade ter koalicijskih poslancev, pa tudi obljube, da se protesti do tedaj ne bodo končali. Protesti so se sicer v manjšem obsegu pričeli pred sedežem finančne uprave, kjer so zbrani opozorili na menjavo direktorja Petra Jenka. Protestniki so se zatem odpravili od Prešernovega trga preko Slovenske ceste proti vladni palači na Gregorčičevi in znova proti Slovenski in mimo parlamenta. Protestniki so se med pohodom ustavili pred stavbo parlamenta in s Trga republike skandirali gesla »policija - represija"«.

V govorih na Trgu republike, ki so ga protestniki spet napolnili, so znova glasno zahtevali odstop celotne vlade in koalicijskih poslancev. Kritike so letele na pritiske na policijo, pa tudi na račun ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec in nepravilnosti, ki se ji očitajo. »Pivčeva je odletela, Pivčeva je gotova! DeSUS se je končno zbudil,« je ocenil govorec Jaša Jenull. »Vsako uro te vlade se pridela 150.000 evrov primanjkljaja. Medtem ko se je za vojsko namenilo 780 milijonov evrov,« je opozoril Jenull. Glasne žvižge je sprožil, ko je izpostavil predloge medijskih novel.

»Že 20 petkov smo na ulicah, pa vlada še ni odstopila. A je to sploh še smiselno početje?! Je! Ker smo glas upora,« je poudaril Jenull. »Opozarjamo, da se je starostnike hotelo trpati v kontejnerje, opozarjamo na poskuse uničevanje narave, že 20 petkov branimo svobodo medijev. Zakon o RTV ne bo sprejet, tega ne bomo dopustili. Cela Slovenija je združena v tem boju,« je še dodal Jenull.

Nekateri protestniki nosijo tudi transparente z različnimi gesli, znova tudi z napisi »Smrt janšizmu. Svoboda vsem.« Na prvih protestih maja so najbolj razburili prav transparenti s tem napisom. Predsednik vlade Janez Janša je tedaj vložil prijavo suma kaznivega dejanja spodbujanja sovraštva, kasneje pa grožnje s smrtjo njemu osebno in volivcem SDS. A kot je izpostavil tudi Jenull v svojem današnjem govoru, je tožilstvo zaključilo, da tak napis ne predstavlja kaznivega dejanja. Preden so zapustili Trg republike, so protestniki ob skandiranju gesla »Vlada pada« plakate položili pred stavbo parlamenta, pred policijski kordon.