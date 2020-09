Na Kolodvorski cesti v Postojni je zagorel večji industrijski objekt. Zagorelo je v lesni predelovalni industriji, kjer gre večinoma za razrez lesa. Zaenkrat še ni podatkov o nevarnih snoveh, je dejal Simšič. Na terenu je 70 gasilcev z 18 vozili, večina z Gasilske zveze Postojna, dodatno pomoč s cisterno nudijo ilirskobistriški gasilci, z lestvijo in cisterno pa še Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, je dodal.

Požar naj bi zajel večjo količino lesnih peletov, poročajo o črnem dimu in močnih pokih. Neuradno naj bi razneslo silos. Vsi delavci so se iz objekta pravočasno rešili. Požar sicer ne ogroža okoliških prebivalcev, so jim pa gasilci svetovali, naj zaprejo okna in vrata. Poleg tega naj ne hodijo na kraj požara, da ne bi ovirali dela gasilcev, je še povedal Simšič. Požar so zaenkrat omejili.