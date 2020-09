Razstava Živi objekt v Mestni galeriji Ljubljana: Surova sila mikroorganizmov

V Mestni galeriji Ljubljana so nedavno odprli skupinsko razstavo Živi objekt, na kateri se predstavlja pet mednarodno uveljavljenih avtoric, ki delujejo na meji umetnosti, znanosti in tehnologije. Špelo Petrič, Majo Smrekar, Sašo Spačal, Robertino Šebjanič in Polono Tratnik v tujini radi imenujejo “slovenski fenomen”.