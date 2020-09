Baka Prase dobil ovadbo

Srbski youtube zvezdnik, ki se je poleti za nekaj tednov umaknil s spleta in iz javnega življenja, spet snema svoje videe, a težav z obtožbami zaradi domnevnega nadlegovanja mladoletnic še ni konec. Bogdana Ilića, 23-letnika, ki je bolj znan pod imenom Baka Prase, so namreč zdaj tudi uradno kazensko ovadili zaradi nedovoljenih spolnih stikov z mladoletno osebo. Gre za dogodek, ki je poleti razburil srbsko javnost, saj je neka 14-letnica na tiktoku objavila posnetek, na katerem trdi, da Ilić izkorišča svojo slavo za spolne usluge mladoletnic, ob tem pa je objavila tudi posnetke domnevnih pogovorov med njo in Ilićem. Vplivnež je nato pojasnil, da so samo nekateri posnetki pogovorov pristni in da je dekle obtožbe objavila zato, da bi dobila čim več sledilcev. Napovedal je tožbo proti dekletu in dodal, da upa, da bodo stvar raziskali pristojni organi.