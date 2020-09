V uredništvu rubrike N. N. milo prosimo poslanca Breznika, naj nikar, ampak res nikar ne začne posnemati Damjana Murka in njegovih koledarjev. En Breznik v rožnatih kopalkah je čisto dovolj. Ali pa še bolj grozna misel, da bi se ta pojav razširil še na preostale naše vrle in postavne politike v smislu internetnih štosov – vsi se slikajmo v rožnatih kopalkah. Dobro, Breznika smo prežvečili, ampak zdaj si, dragi bralci, predstavljajte v rožnatih kopalkah Mahniča, Kanglerja, Počivalška, Hojsa, Jelinčiča… (Nadaljujte po želji in potrebi.)