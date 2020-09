V sporazumu med Iranom in veliki silami je določeno, da ima islamska republika lahko največ 300 kilogramov obogatenega urana v sestavljeni obliki, kar je toliko kot 202,8 kilograma urana. Po navedbah IAEA iranske zaloge urana trenutno znašajo 2105 kilogramov. Agencija je tudi sporočila, da so njeni inšpektorji dobili dostop do ene od dveh lokacij, kjer naj bi Iranci po letu 2000 izvajali neprijavljene jedrske dejavnosti.

Po navedbah IAEA je Iran inšpektorjem agencije dovolil dostop do lokacije, kjer so odvzeli vzorce, ki jih bodo zdaj analizirali v laboratorijih iz mreže IAEA. Inšpektorji bodo drugo lokacijo obiskali še ta mesec, so napovedali v agenciji.

Iran je minuli teden po obisku generalnega direktorja IAEA Rafaela Grossija v Teheranu sporočil, da bo agenciji dovolil dostop do teh dveh lokacij. Iranci so pred tem zavračali to možnost, zato je odbor guvernerjev IAEA junija sprejel resolucijo, v kateri je Iran pozval, naj izpolni zahteve agencije.