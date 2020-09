SNG Opera in balet Ljubljana deluje in posluje pozitivno

V zapisu z naslovom »Kaj se bo sploh pelo in plesalo?«, objavljenem dne 3. 9. 2020 v Dnevniku, je novinarka Ingrid Mager suvereno zapisala, da se je predsednik sveta zavoda SNG Opera in balet Ljubljana Tomaž Rode za uvodni baletni koncert v novo sezono podpisal pod dve koreografiji, kar v celoti ne drži. Tomaž Rode namreč otvoritvenega koncerta, ki bo na sporedu 10. septembra 2020, ne koreografira, prav tako v novi sezoni SNG Opera in balet Ljubljana ne koreografira nobene predstave.