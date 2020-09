Gradnja novega Šumija poteka po načrtih in naj bi jo zaključili konec prihodnjega leta, tako da bi se lahko stanovalci vanj vselili spomladi 2022. Glede na velikost stavbe bo morda za koga zanimiv podatek, da bo v Šumiju le 96 stanovanj, a to je povezano z dejstvoma, da bo del stavbe ob Kongresnem trgu namenjen hotelu s 151 sobami in da povprečno stanovanje meri 120 kvadratnih metrov. Cena kvadratnega metra se začne pri 4000 in konča pri 7000 evrih, kolikor stanejo stanovanja v zgornjih nadstropjih z najlepšimi razgledi in najboljšo lego. Konkretno to pomeni, da je najcenejše dvosobno stanovanje v prvem nadstropju, ki je sicer precej višje od klasičnega, z orientacijo na Slovensko cesto mogoče kupiti za 380.000 evrov, najdražja stanovanja v petem in šestem nadstropju naj bi stala 1,2 milijona evrov, najcenejša v zgornjih dveh nadstropjih pa dobrih 900 tisočakov. V ceno naj bi bili že vključeni dve parkirni mesti.

Četrtina stanovanj je prodana Parkirnih mest pod stavbo bo v štirih etažah skupaj 337, polovica jih bo namenjena obiskovalcem. V pritličju bodo hotelska restavracija, živilska trgovina in tri druge trgovine. Direktor Šumijevega kvarta Miha Gostiša je dejal, da bodo Šumi z izjemo hotelskega dela upravljali sami, saj želijo zagotavljati enotno podobo. Prav tako je že s pogodbo o prodaji stanovanja predvideno, da oddajanja nepremičnin v kratkoročni najem prek platforme Airbnb ne bo. Prodaja stanovanj že poteka, in to očitno dobro, saj Gostiša pravi, da so četrtino stanovanj že prodali, pri čemer so začeli z najdražjimi v vrhnjih nadstropjih, za katera je bilo tudi največje povpraševanje. Upajo, da se bo tak trend nadaljeval tudi v prihodnje in da ne bo težav s prodajo vseh stanovanj, ki so po njegovem mnenju tudi dobra naložba, saj glede na kakovostno gradnjo verjame, da bo njihova vrednost rasla ne samo desetletja, ampak tudi dlje. Ali je bila tudi za KD group, lastnika Šumijevega kvarta, Šumi dobra naložba? »Izjemne napore smo vložili v to, da smo zaokrožili lastništvo, saj je bilo zelo razdrobljeno, pridobivanje dovoljenj in soglasij je bilo za ta projekt najtežje v moji karieri, pridobili smo tri gradbena dovoljenja, ujela nas je nepremičninska kriza, tako da smo projekt tako rekoč že prodali, a kupec ni zbral dovolj denarja. Na koncu smo sami sestavili finančno konstrukcijo in ko smo že mislili, da bomo začeli graditi, se je spremenila gradbena zakonodaja in smo morali pridobiti še okoljevarstveno dovoljenje. Glede na vse te zaplete je najbrž razumljivo, da naš donos ne bo tako zelo visok, lahko povem, da to nikakor ne bo dvomestna številka,« je pojasnil Gostiša.