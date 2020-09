Teniški masters v Rimu brez gledalcev

Po poročanju številnih italijanskih časnikov bo teniški turnir serije masters v Rimu minil brez gledalcev. Turnir v večnem mestu bo na sporedu med 14. in 21. septembrom, takoj po koncu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku in teden dni pred odprtim prvenstvom Francije v Parizu.