Iz žira so delali tudi olje

Bukev je v slovenskih gozdovih prevladujoča drevesna vrsta in predstavlja okoli tretjino lesne zaloge. Pri nas je prisotna že dolgo obdobje, saj fosilni ostanki iz slovenskih premogovnikov kažejo, da je bila v oligocenu, to je v obdobju od 34 do 23 milijonov let pred sedanjostjo, zanesljivo razširjena tudi na območju današnje Slovenije.