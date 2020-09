Njun mali vrt

Medtem ko v hrvaškem saboru šele premlevajo, kako pomagati Zagrebčanom po aprilskem potresu, se je napisala tudi resda drobna, a poučna zgodba o ignorantskih oblastnih strukturah in njihovi birokratski brezčutnosti. Vsaj v sosednjem glavnem mestu se mnogi spomnijo protestnega urejanja malih cvetličnih nasadov, potem ko sta lastnica slaščičarne v Preradovićevi ulici Martina Živković in njen sosed Boris Novković v začetku maja zasadila nekaj zelenja in cvetlic v drevesno korito pred njuno zgradbo. Mali vrt je hitro postal hit na Facebooku, našel pa se je tudi anonimnež, ki ga je olepšano korito zmotilo in je podal prijavo njegovemu lastniku, mestni komunali, z zahtevo, da se vrt vrne v prvotno stanje. Sledil je dopis redarstva z zahtevo, da Martina in Boris pojasnita prilastitev komunalnega korita, Živkovićeva pa je na spletnem portalu Index.hr javno spraševala, kako je mogoče, da nekoga moti nekaj cvetic ob drevesu v centru glavnega mesta. »V razrušenem mestu, mesec po potresu, sva se z Borisom čistega srca odločila, da darujeva mestu in someščanom mali kotiček optimizma, da vneseva malo življenja in radosti. Ljudje, ki so prišli mimo, so bili navdušeni, fotografirali so naju in zagotavljali, da bodo podobno storili sami, ko bo mimo korona,« je razlagala in se spraševala, ali razumen človek sploh reagira na takšno anonimno zahtevo, kot je doletela njun mali vrt. Dopis komunalne službe je sprožil protest Zagrebčanov proti mestnim oblastem, skupaj s podpisovanjem peticije, da se mali vrt v drevesnem koritu ohrani, po družbenih omrežjih pa so poleg njega zaokrožili še drugi, ki so jih po Martininem in Borisovem zgledu uredili po Zagrebu in drugih mestih. Za razum in ljudski glas je oblasti očitno malo mar. Minile so saborske volitve, sledila pa kazen redarstva zaradi nepooblaščenega posega v mestno zemljišče po 700 kun (nekaj manj kot sto evrov) obema kršiteljema s pripisom, da se ob plačilu v osmih dneh globa zniža na tretjino, da pa je treba ob njej plačati še pavšalni znesek postopka v višini 200 kun, torej skoraj 30 evrov. Njun preblisk, da globe ne nameravata plačati, je človeško logičen, a če znajo ignorantske oblasti kaj pokazati, je to, da jih ne gre ignorirati. Ali sta, verjetno dodobra poučena o tem, Boris in Martina kazen plačala, ni znano, je pa korito pred njuno zgradbo povrnjeno v predvrtno stanje, zanemarjeno in polno ogorkov ter pasjih kakcev.