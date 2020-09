Koronska diktatura

Na Facebooku objavljen poziv in vabilo na današnji »dan svobode« v avstralskem Ballaratu je že sredi tega tedna dobil nenadejan epilog. Poziv je sestavila 28-letna Zoe Lee Buhler, v odgovor na rigorozne protikoronske ukrepe v zvezni državi Viktorija, ter z navodili o socialni distanci in nošenju mask someščanom predlagala, da se v sobotnem dopoldnevu zberejo na osrednji mestni aveniji v »našem boju za svobodo in človekove pravice«, z mirnim protestom. Ballarat je z ugodno zdravstveno sliko med virusno pandemijo odrešen popolne prepovedi nenujnega gibanja izven stanovanj, ki jo je v Viktoriji uveljavila vlada Daniela Andrewsa, a mu tretja stopnja ukrepov še vedno dovoljuje samo druženje dveh ljudi. Poziv k mirnemu sobotnemu protestu je bil zato povod, da je policija vdrla v Zoejino stanovanje, jo vpričo partnerja ter dveh otrok in nosečo s tretjim vklenila ter priprla, zaplenila pa tudi vse računalnike in pametne telefone v stanovanju. Popolnoma zmedeni Zoe sprva ni bilo jasno, da je že s samim spletnim pozivom k protestu storila kaznivo dejanje, pomagalo ni niti to, da ga je bila pripravljena izbrisati. Prav tako policistov pri njihovem posredovanju ni zadržalo dejstvo, da je bila čez eno uro naročena na pregled z ultrazvokom. Njihovo vodstvo je kasneje sporočilo, da bo enako rigorozno ravnalo z vsakim, ki bi si drznil prisluhniti njenemu pozivu, in sicer ne le z visoko globo, ampak tudi »aretacijami, če bo potrebno«. Zoe Lee Buhler po plačilu varščine čaka soočenje s sodnikom, določeno za 25. januar prihodnje leto, po družbenih omrežjih pa se že širi prepričanje, da je edini, ki bi moral biti obtožen, premier Daniel Andrews, sicer levosredinski laburist, ki pa izvaja koronsko diktaturo.