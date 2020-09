Ljubezen brez meja

Otok Hvar, znan po tem, da na njem ni manjkalo znanih obrazov iz sveta zabave, politike in športa in da se domačini na njih ne ozirajo preveč, ima v koronski praznini čas za ubadanje s sicer zanj obrobnimi zgodbami v primerjavi z najpomembnejšo: kakšna bo poletna sezona, da bo brezskrbno preostalo precej daljše leto. Za eno je poskrbel kar sam hrvaški predsednik Zoran Milovanović, ki je raje kot z »luftmadracem«, kot je zabrusil novinarjem, z bivšo Titovo jahto iz državne vile na Hvaru skočil na kratek obisk k albanskemu kolegu Ediju Rami. Druga pa je v domeni prvega britanskega gejevskega para Barrieja in Tonyja Drewitt-Barlowa z uradno priznanimi otroki, resda s pomočjo nadomestne matere. Povod ni rojstvo njunih dvojčkov Aspena in Saffron, s katerim sta polnila časopise leta 1999, niti uspešna Tonyjeva ozdravitev po diagnosticiranem raku. S 50-letnim Barriejem sta namreč že lani prekinila 32-letno zvezo, kronano s poroko šele leta 2014, ko je slednji objavil, da sta z njegovo »pravo ljubeznijo« samo še v platonski zvezi, sicer pa se je vnel za tolažnika med Tonyjevo boleznijo, biseksualca Scotta Hutchisona. Tudi milijoni, ki sta jih Barrie in Tony ustvarila s svojimi podjetji, med njimi agencijo za nadomestno materinstvo in medicinskoraziskovalnim podjetjem, niso vredni ponovnega omenjanja. Je pa to bila odmevna Barriejeva zaroka na luksuzni jahti s 25-letnim Scottom, donedavna fantom hčere Saffron, s katerim s pomočjo nadomestne matere že pričakujeta njeno polsestro, s Tonyjevo obljubo, da ji bo boter. Pa naj kdo reče, da ljubezen ni brez meja.