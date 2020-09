Neurja in škoda: Potrebujemo klimatsko varno gradnjo

Številna neurja in nevihte, ki so letošnje poletje poskrbele za večmilijonsko škodo na stavbah, bodo, kot kaže, tudi v prihodnje vse bolj pogost pojav. Vremenoslovci opažajo indice, da trend neurij s točo, nalivi in sunki vetra v zadnjih desetletjih narašča. Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj opozarja, da so ekstremni vremenski pojavi posledica podnebnih sprememb in da je treba poskrbeti za klimatsko varno gradnjo. Zaradi neurij imajo vse več dela gasilci in zavarovalnice, ki tega ne pripisujejo gradnji, ampak vremenu.