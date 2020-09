Petdeset let od smrti Jimija in Janis

V letih 2018 in 2019 so svoje petdesetletnice praznovali prelomni dogodki, kot so sovjetska invazija na Češkoslovaško, Jan Palach, študentski protesti v Beogradu in Parizu, atentat na Martina Luthra Kinga, pokol Mansonove sekte. Tudi Woodstock.