Letošnja dirka po Franciji še naprej preseneča s svojo zanimivostjo in drugačnostjo. Na današnji 168 kilometrov dolgi etapi od Millauja do Lavaura, s katero se je zaključil prvi teden dirkanja, se je pričakovalo, da se bo končala s skupinskim sprintom, saj je bilo zadnjih 44 kilometrov povsem ravninskih. Analitiki so ugibali, da bi lahko takšen razplet preprečil močan veter, ki bi potencialno razbil glavnino. Da ni šlo prav nič po načrtih, je poskrbela nemška ekipa Bora Hansgrohe, ki je za svojega člana Petra Sagana, ki lovi zeleno majico, takoj na začetku začela narekovati visok ritem, ki je glavnino razdelil na tri manjše skupine tako imenovane ešalone.

V prvi skupini je tako ostalo zgolj nekaj sprinterjev, ki so lahko računali na končno zmago. Poleg Sagana so bili tam še Luka Mezgec, zmagovalec sredine etape Wout van Aert, Greg van Avremaet in Matteo Trentin ter še nekateri manj uveljavljeni specialisti. V ospredju so ostali tudi vsi kolesarji, ki se borijo za visoka mesta v skupnem seštevku s Primožen Rogličem in Tadejem Pogačarjem na čelu. V skupini pa sta bila tudi preostala slovenska kolesarja na Touru Jan Polanc in Matej Mohorič. Povprečna hitrost vodilnih kolesarjev v prvi uri etape je bila visokih 46 kilometrov na uro.

UAE s Tadejem Pogačarjem žrtev vetra Po krajšem zatišju na etapi, se je ponovno razburjenje zgodilo tam, kjer se je to pričakovalo. Kolesarje je v dolini, dobrih štirideset kilometrov pred ciljem, ob reki Tarn pričakal močan veter. Ekipi Jumbo-Visme in Ineosa sta se takoj postavili na čelo skupine, nato pa je Ineos močno napadel in velika skupina se je hitro razdelila na nove ešalone. V prvem je od Slovencev ostal zgolj Roglič. Kratko je pri tem potegnila ekipa UAE, za katero vozi tudi Pogačar, ki se je znašla na repu skupine, ko se je začel napad Ineosa in razlika je kmalu postala prevelika, da bi lahko priključili. V nekaj kilometrih so zaostali minuto in zaostanek je naraščal vse do konca. Na koncu je Pogačar zaostal 1:21 minute, ob njem pa sta bila od glavnih kandidatov za visoka mesta v skupnem seštevku tudi Mikel Landa (Bahrian-Mclaren) in Richard Carapez (Ineos). Pogačar je zaradi zaostanka tudi izgubil belo majico, ki jo je sedaj oblekel Egan Bernal. V ospredju je nato preostanek kolesarjev med seboj obračunal v ciljnem sprintu. Največ moči pa je v zaključku še drugič letos pokazala član Jumbo-Visme Wout van Aert. Adam Yates je obranil rumeno majico, Roglič pa drugo mesto in za njim še vedno zaostaja zgolj tri sekunde.

Bo današnja etapa vplivala tudi na razplet jutrišnje in nedeljske etape? Nenavadno močan ritem na današnji etapi lahko pomembno vpliva tudi na dogajanje jutri in v nedeljo, ko sta na sporedu dve zahtevni gorski etapi v Pirenejih. Zaradi hudega ritma od začetka do konca, so najboljši porabili več moči, kot so načrtovali pred začetkom dneva in morda bo kdo izmed najboljših v naslednjih dveh dneh čutil posledice tega napornega ritma. Šele v ponedeljek kolesarje čaka prvi dan počitka na dirki.

* Izidi: 1. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 03:32:03 2. Edvald Boasson Hagen (Nor/NTT) 3. Bryan Coquard (Fra/B&B Hotels-Vital Concept) 4. Christophe Laporte (Fra/Cofidis) 5. Jasper Stuyven (Bel/Trek-Segafredo) 6. Clement Venturini (Fra/AG2R la Mondiale ) 7. Hugo Hofstetter (Fra/Israel Start-Up Nation) 8. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 9. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 10. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) ... 27. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) isti čas 43. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) + 1:21 57. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 69. Jan Polanc (Slo/Uae Emirates) isti čas 85. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) 2:26 - skupni vrstni red: 1. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 30:36:00 2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:03 3. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 0:09 4. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 0:13 5. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo-Visma) 6. Nairo Quintana (Kol/Arkea-Samsic) 7. Romain Bardet (Fra/AG2R la Mondiale) 8. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 9. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 10. Rigoberto Uran (Kol/EF Pro Cycling) isti čas ... 16. Tadej Pogačar (UAE Emirates) 1:28 43. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 15:47 92. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) 57:58 120. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) 1:16:51