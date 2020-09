Drama okoli odhoda argentinskega superzvezdnika se nadaljuje. Po mnenju sedanjega kluba in vodstva la lige mora Messi v primeru, da želi oditi pred iztekom pogodbe 30. junija 2021, plačati odškodnino, ki znaša kar 700 milijonov evrov.

Messijev tabor, na čelu z njegovim očetom in agentom Jorgejem, meni drugače. V uradni izjavi se Argentinec in njegovi zastopniki sklicujejo na klavzulo pogodbe, po kateri jim te odškodnine ni potrebno plačati. Ta klavzula naj bi določala, da lahko Lionel enostransko odstopi od pogodbe že po koncu sezone 2019/2020. Vodstvo la lige se je po poročanju Marce na to trditev odzvalo v vsega nekaj minutah in znova ponovilo svoje predhodno stališče.