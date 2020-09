Gorazd Pretnar o tem, da je nekaj pravnikov, novinarjev in tistih, ki so vsak petek na cesti, naredilo v slovenskem prostoru ogromno škode

»V slovenski družbi imamo večje in manjše vplivneže na javno mnenje. Nekaj pravnikov, novinarjev in drugih je naredilo v slovenskem prostoru ogromno škode. Da ne govorim o teh, ki so vsak petek na cesti. Na koncu rečejo, da jih je bilo 2000 in ni nihče zbolel. Saj ni res. Kako bomo lahko s prstom pokazali na nekaj teh tisoč ljudi, če ne povedo epidemiologu, da so bil na protestu, ali pa na zasebnem druženju ali pa na zabavi na Pagu?«