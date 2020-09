Francija bo namreč predsedovanje prevzela po Sloveniji, ki bo Svet EU vodila v drugi polovici prihodnjega leta. Tako Logar kot Le Drian sta izpostavila izjemen pomen usklajenosti vseh programov predsedovanj, od sedanjega nemškega do naslednjega portugalskega in zatem slovenskega. Evropa je namreč na ključnem razpotju, v ključnem trenutku, sodelovanje med članicami pa je nujno, da se bo EU lahko uspešno soočila z vsemi izzivi, ki so pred njo, sta izpostavila na skupni novinarski konferenci.

»Sklepe, ki so bili sprejeti na julijskem vrhu EU, bomo morali izpeljati mi, skupaj,« je dejal francoski minister in izpostavil, da so države, ki bodo v prihodnjih mesecih in letih predsedovale Svetu EU.

»Slovenija je v vrhu evropske solidarnosti,« Kot je pojasnil Logar, sta imela v četrtek zvečer že temeljite pogovore, v katerih sta se posvetila prihodnjemu finančnemu okviru EU in usklajevanju z drugimi članicami in Evropskim parlamentom. Pregledala sta tudi strateški dialog med državama in govorila o aktualnih mednarodnih izzivih, med drugim o položaju v Belorusiji in razmerah v Sredozemskem morju, o odnosih s Turčijo in Kitajsko, je pojasnil slovenski minister. Oba sta tudi ostro obsodila zastrupitev ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Rusija bo morala podrobno pojasniti svoja dejanja, »sicer se bomo morali v EU pogovoriti, kako bomo ukrepali«, je nakazal Le Drian. Posvetila sta se tudi vprašanjem prihodnosti EU in priprav na konvencijo, ki naj bi se začela pod nemškim predsedovanjem, zaključila pa pod francoskim. Odgovornosti držav, ki bodo predsedovale v vmesnem obdobju, bodo velike in "Slovenija bo svoj del odgovornosti opravila vestno", je zagotovil Logar. Le Drian v to očitno ne dvomi; Slovenijo je označil za vestno privrženko evropski ideji in povezovanju. »Slovenija je v vrhu evropske solidarnosti,« je dejal.