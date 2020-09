Potniki na letu iz Antalije do Kijeva letalske družbe Ukraine International Airlines (UIA) so bili priča nenavadnemu dogodku, ki si ga bodo zagotovo zapomnili za celo življenje. Neimenovana potnica se je nekajkrat pritožila, da je na letalu prevroče, ko pa se je letalo ustavilo blizu izhodnih vrat, je odprla zasilni izhod in se sprehodila po krilu letala, poročajo številni tuji mediji.

»Potnica na letu z oznako PS6212 od Antalije do Kijeva je brez dovoljenja odprla zasilni izhod in odkorakala na letalsko krilo, potem ko je letalo pristalo na kijevskem letališču in se ustavilo blizu vrat 11 na terminalu D,« so za javnost sporočili iz letalske družbe UIA. Pilot letala je takoj poklical varnostnike, policiste, zdravstveno službo in mejne agente, ki so takoj prišli na kraj dogodka. Potnica je nato sama sestopila s krila, zdravstveni delavci in policisti pa so jo testirali na uživanje prepovedanih drog in alkohola, a so bili vsi testi negativni.