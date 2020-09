Na Hrvaškem 334 novih primerov okužbe, še ena smrtna žrtev covida-19

V minulih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 334 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, še ena oseba pa je zaradi covida-19 umrla, je danes objavil nacionalni štab civilne zaščite. Današnje številke so nekoliko nižje kot v četrtek, ko so v sosednji državi potrdili rekordnih 369 okužb, umrli so trije ljudje.