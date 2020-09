Braslovški župan Tomaž Žohar je zaradi okužbe z novim koronavirusom danes odredil zaprtje vrtca Trnava in tamkajšnje podružnične osnovne šole. Potrdili so namreč štiri primere okužbe, 23 zaposlenim pa so odredili karanteno oz. samoizolacijo. Prostore šole so že ustrezno razkužili, je zapisano na spletnih straneh braslovške občine.

Prav tako so sprejeli vse preventivne ukrepe za zaščito zdravja otrok in zaposlenih. Dodatno so v teh dneh trikrat izvedli popolno dezinfekcijo s posebno napravo za te namene. Sklicali so tudi štab civilne zaščite Občine Braslovče, ki bo spremljal epidemiološko sliko in skupaj s pristojnimi službami izvajal takojšnje ukrepe glede na vsakokratno spreminjanje stanja. O vseh izvedenih ukrepih ter aktualni situaciji bo občina prebivalce sproti obveščala.

Občina občane prosi, da ravnajo odgovorno, spoštujejo vse sprejete ukrepe in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in štaba civilne zaščite, posebej pa starše prosi, da otrokom dodatno razložijo pomembnost spoštovanja ukrepov in navodil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Na OŠ Franca Lešnika - Vuka v Slivnici je na prvi šolski dan otroka v šolo pospremil starš, ki je čakal na rezultat testiranja, popoldne istega dne pa je izvedel, da je pozitiven na novi koronavirus, je poročal Večer. Ravnatelj šole je dejanje starša označil kot »absolutno nerazumno«. V nasprotju s priporočili NIJZ so o dogodku obvestili vse starše. Epidemiolog se je po navedbah ravnatelja Franca Gosaka za Večer bal, da bodo povzročili paniko in naslednji dan ne bo nikogar v šolo. Kljub temu razen otroka okuženega drugi učenci šolo še naprej obiskujejo.

Podoben primer so imeli po poročanju Večera tudi v Spodnji Polskavi, kjer je v Osnovno šolo Antona Ingoliča na prvi šolski dan v razred prišel otrok, katerega starš je prav tako čakal rezultat testiranja in bil kasneje pozitiven, je še poročal časnik.

Okužbo so potrdili tudi pri enem izmed učencev na OŠ Sava Kladnika Sevnica, so zapisali na spletnih straneh šole. Šola je bila o okužbi obveščena v četrtek. Učenci in razredničarka razreda s potrjeno okužbo so bili napoteni v 14-dnevno karanteno, pouk pa bo zanje potekal na daljavo. Na šoli so izvedli tudi dodatno dezinfekcijo prostorov. V karanteni je tudi en oddelek petega razreda osnovne šole Danile Kumar iz Ljubljane, je poročal portal 24ur.com.

Okužbo s koronavirusom so v sredo potrdili tudi pri strokovni delavki v vrtcu Zarja Celje, v enoti Ringa raja, piše na spletni strani vrtca. V karanteni je pet strokovnih sodelavk vrtca in 12 otrok, ki so bili z njo v stiku. Vsem bo odrejena karantena. V četrtek so razkužili prostore, v katerih se je okužena gibala, danes bodo razkužili celoten vrtec. Starše so pozvali, naj dosledno upoštevajo ukrepe vrtca, ko otroka pripeljejo in odpeljejo ter bodo pozorni na zdravstveno stanje otroka ter ga v primeru bolezenskih znakov obdržijo doma in se posvetujejo s pediatrom. »Prav tako v vrtec ne prihajajte starši, ki imate morebitne znake obolenja,« so zapisali.

V Vrtcu Rače, kjer je bil na novi koronavirus pozitiven eden od zaposlenih v kuhinji, ki ni imel stikov z otroki, sta sedaj poleg prve skupine petih zaposlenih, ki jim je bila odrejena karantena, po poročanju Večera v karanteni dodatno tudi vzgojiteljica in pomočnica ravnatelja. "Staršev o okužbi posebej nismo obveščali, ker so nam tako svetovali epidemiologi, da ne bi povzročili panike, so v četrtek povedal v raški osnovni šoli, pod katero sodi tudi tamkajšnji vrtec

Prvi pozitivni primer so v sredo zabeležili tudi na III. gimnaziji Maribor. Po tistem, ko je bil na novi koronavirus pozitiven dijak, ki je bil v šoli prvi šolski dan, je v karanteni celoten razred. Pouk bodo za ta razred organizirali od doma. Prav tako je po potrjeni okužbi v karanteni oddelek kranjske gimnazije, je poročal portal 24ur.com.